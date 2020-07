Agguato nella notte, sicari si fingono finti Carabinieri: ferito uomo del clan Gallo

By Giovanna Iazzetta





TORRE ANNUNZIATA – Agguato nella notte. I fatti sono avvenuti in via Plinio a Torre Annunziata, alcuni uomini si sono finti carabinieri ed hanno chiesto a M.D, esponente del Clan Gallo, ad uscire dalla sua abitazione per un controllo.

L’uomo uscito fuori di casa, i sicari gli hanno esploso contro 3 colpi di pistola ma solo uno lo ha raggiunto alla gamba. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, mentre sul posto si sono portati i i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata per avviare le prime indagini.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK