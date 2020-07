Agguato nell’area nord: si rifiuta di consegnare il Rolex e gli sparano

NAPOLI – Agguato a colpi d’arma da fuoco poco fa a causa, probabilmente di una tentata rapina. Un uomo è stato colpito con un proiettile ad un gluteo e si è poi recato in ospedale, a Giugliano, per i soccorsi. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi a secondigliano, periferia nord di Napoli. Alle forze dell’ordine, l’uomo ha raccontato di aver subito la tentata rapina del Rolex che portava al polso dopo essere stato avvicinato da due persone a bordo di una moto, in via Cupa Cesarea.

Il suo racconto è al vaglio della Polizia.