Alimenti venduti senza tracciabilità: multe per 1500 euro a panificio nel napoletano

POGGIOMARINO – I carabinieri della Stazione di Poggiomarino e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli, nell’ambito di mirati servizi disposti dal Comando provinciale di Napoli per un’ azione di controllo e tutela della sicurezza alimentare, hanno sanzionato un panificio sito in via Passanti Flocco, gestito da un 60enne, al quale sono state prescritte sanzioni amministrative per l’importo di 1.500 €.

Nel corso della verifica, i militari hanno sottoposto a sequestro 44 chilogrammi di pane, privo di qualsiasi etichettatura ed elemento utile a garantire la tracciabilità del prodotto, che era accantonato nel laboratorio, pronto per essere posizionato nei banchi di vendita e distribuito al consumatore.