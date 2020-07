Allerta meteo, le immagini choc: enorme tromba d’aria a livello del mare

SPERLONGA – Stamane, in concomitanza all’allerta meteo preannunciata per la giornata di oggi in gran parte del sud Italia, soprattutto in Campania e Lazio, sul lido di Sperlonga in provincia di Latina si è alzata a livello del mare un’enorme tromba d’aria, che ha rischiato di portare con sé ombrelloni ed attrezzatura balneare. Le immagini sono state riprese da uno dei presenti sul luogo ed hanno subito fatto il giro del web. Per ora, tuttavia, non si registrano feriti e la situazione sembra sotto controllo.