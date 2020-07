Alto Impatto a Napoli: denunce e sequestri, fermato 14enne armato

By Gianluca Russo





NAPOLI – Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Polizia Locale di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area di piazza Mercato e Porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 56 persone di cui 37 con precedenti di polizia e sono stati controllati 41 motoveicoli di cui 6 sequestrati amministrativamente; sono state contestate 18 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente e mancato utilizzo del casco protettivo.

Inoltre, è stato denunciato un 51enne di Casalnuovo per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Napoli ed un 14enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico ed un pugnale. Le armi sono state sequestrate e il minore affidato ai genitori.