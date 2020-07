Ancora Covid nel napoletano, 2 nuovi positivi: l’annuncio del sindaco

ACERRA – Ad annunciarlo è il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri tramite un post sul suo profilo Facebook: Acerra non è più Covid-free.

“Due nostri concittadini risultano positivi al coronavirus, avrebbero contratto il virus venendo in contatto con un cittadino che veniva dall’estero. A loro i nostri auguri di buona guarigione. A noi tutti tocca rispettare le regole dell’Ordinanza del Presidente De Luca: indossare la mascherina e mantenere le distanze. Mi aspetto molto dal senso civico dimostrato dai nostri concittadini per far sì che sul nostro territorio il virus non si diffonda”.