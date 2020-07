BATTIPAGLIA – Dramma nelle acque di Battipaglia, stamattina: un anziano, di circa 70 anni, residente a Pompei è annegato, a causa di un malore. Quando il corpo è stato notato in acqua, i bagnini si sono gettati in mare, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare. Sul posto, anche la Polizia Municipale, i soccorsi del 118 e il magistrato di turno.

La tragedia segue di qualche ora quella verificatasi a Maiori, sulla costiera amalfitana, dove è deceduto un uomo di Cardito.

FONTE: SALERNOTODAY.IT