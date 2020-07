Ansia a Sant’Arpino ed Afragola: Anna Maria, 18 anni, è scomparsa da 6 giorni

SANT’ARPINO/AFRAGOLA/SICILIA – Ansia e preoccupazione a Sant’Arpino per la scomparsa di Anna Maria Sandy Grasso, la 18enne che da ormai 6 giorni è scomparsa nel nulla. La ragazza ha abitato per anni nel centro dell’agro atellano, viveva ora in Sicilia con la mamma e proprio da un paesino di quella zona si sarebbe allontanata. Sono in corso ricerche anche ad Afragola, paese di origine del suo ragazzo.

Questo l’appello sui social pubblicato dalla famiglia:

“Amici aiutatemi a diffondere la foto di questa ragazza quanto più è possibile. Si chiama Anna Maria Sandy Grasso ha abitato a Sant’Arpino per parecchi anni, da qualche tempo è tornata a vivere con la madre Tiziana Annaloro in Sicilia. La ragazza ha 18 anni, è scomparsa il 23 luglio dal paese siciliano dove risiedeva. Poiché era fidanzata con un ragazzo di Afragola chi ha conoscenti da quelle parte è pregato di condividere in modo che arrivi quanto più possibile da quelle parti. Sulla foto c’è il numero di telefono della madre.”