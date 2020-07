Area Nord, ancora spari nella notte: colpito 32enne pregiudicato

L’uomo non si trova attualmente in pericolo di vita





AREA NORD – Durante la scorsa notte in via Don Guanella nei pressi di Miano c’è stata una sparatoria che ha visto come vittima principale un 32enne pregiudicato, Fabio Covelli, che è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco. L’aggressore viaggiava a mordo di una moto intorno alle 2 di notte, e subito dopo aver messo a punto il colpo si è dileguato lasciando nell’ignoto le sue tracce.

Sul posto sono subito giunti i soccorso che hanno trasportato all’ospedale l’uomo, che per ora non risulta in pericolo di vita. Covelli era già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e a reati contro il patrimonio. Indagano sui possibili legami dell’accaduto con vicende camorristiche carabinieri e polizia locali.