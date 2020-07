Arriva il premio-riconoscimento per i camici bianchi impegnati nell’emergenza Covid

Il premio consisterà in una somma in denaro da aggiungere allo stipendio





ITALIA – Arriva il riconoscimento, anche in termini economici, per i medici e gli infermieri e gli appartenenti al personale sanitario che sono stati impegnati a fronteggiare più di tutti l’emergenza Coronavirus durante gli scorsi mesi: il premio consisterà in una somma in denaro bonus da aggiungere allo stipendio, e si dividerà in tre diverse fasce rispettivamente da 1.000, 600 e 300 euro, aggiungendo la terza opzione in base all’impegno e al rischio corso.

A battersi per il riconoscimento sono stati soprattutto i sindacati del comparto. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare il prossimo giovedì, dopo la seduta consultiva tra i confederali e la dirigenza medica.