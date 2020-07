Assalto al portavalori in Campania: malviventi in fuga col bottino





AVELLINO – Banditi in azione in via ponticelli ad Avellino dove un portavalori con oltre 70mila euro al suo interno è stato assalito. Il furgone della Cosmopol si stava dirigendo all’ufficio postale per consegnare il denaro quando i balordi sono entrati in azione, intorno alle ore 8:00 circa di questa mattina.

Appostati in un furgone rosso, sono scesi dal mezzo con armi in pugno e hanno intimato i due agenti della vigilanza privata a consegnargli il denaro. Fortunatamente sono riusciti a portare via soltanto un una parte del denaro e sono fuggiti.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sotto il ponte dell’autostrada, i malviventi hanno abbandonato il mezzo e lo hanno cosparso di cemento. Successivamente sarebbero scappati a bordo di un altro veicolo non identificato. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini.

Fonte foto: Irpinia Oggi