Asse mediano, incendio dopo l’uscita di S. Antimo: a fuoco rifiuti e pneumatici

SANT’ANTIMO – Le immagini ritraggono ciò che sta accadendo proprio in questo momento sull’asse mediano, in direzione Acerra, dopo l’uscita di Sant’Antimo. Secondo quanto riportato dalle prime testimonianze una grossa nube di fumo si sarebbe sollevata a seguito dell’incendio di materiale di vario tipo, come pneumatici e rifiuti. Si attendono ulteriori sviluppi, intanto sul posto sono giunte le forze dell’ordine, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l’incendio.