Assurdo a Napoli: fanno guidare l’auto al figlio piccolo e riprendono la scena

NAPOLI – Un bambino di pochi anni al volante di un’automobile incitato dai genitori, è ciò che si vede in un filmato segnalato da alcuni cittadini al Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Nel video in questione, girato di sera, si vede un bambino seduto tra le gambe del padre mentre è impegnato nella guida di un’auto, i genitori lo incitano tra le risate.

“A questo punto non sappiamo se i social ed i video hanno dato alla testa a molte persone oppure se, viceversa, sono i social ad essere minacciati ed invasi dall’idiozia dilagante delle persone.

In ogni caso ci troviamo di fronte ad un fenomeno preoccupante che è in crescita, per questo occorre prendere delle contromisure e far intervenire gli assistenti sociali, soprattutto quando vengono tirati in ballo i giovanissimi. Il filmato lo abbiamo inviato alle forze dell’ordine affinché vengano presi dei provvedimenti, non si scherza con queste cose, chi mette in pericolo l’incolumità dei propri figli e degli altri è un’idiota e l’idiozia è un fenomeno da contrastare a tutti i costi.”- hanno commentato il Consigliere Borrelli ed il conditore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.