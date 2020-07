Aversa, violento impatto tra auto e scooter: ferito il centauro, corsa in ospedale

L’automobilista è scappato via: indagini in corso per ritrovarlo





AVERSA – Attimi di paura questa mattina ad Aversa in via della Libertà: un centauro è rimasto ferito a causa dell’impatto tra lo scooter sul quale viaggiava e un’auto che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato molto violento: il motociclista è caduto sull’asfalto mentre l’automobilista è scappato via anziché prestare soccorso.

Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il centauro al pronto soccorso dell’ospedale Moscati: quest’ultimo ha riportato diverse contusioni ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono in corso le indagini per identificare e trovare il pirata della strada.

