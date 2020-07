Bacoli, lido non paga Tari per 200 mila euro: rischia la chiusura

BACOLI – Noto lido balneare di Bacoli rischia la chiusura. A darne notizia è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Il primo cittadino, attraverso un post su Facebook, è stato chiaro: “Abbiamo appena notificato il primo avviso di sospensione di attività ad un lido balneare di Bacoli. Deve pagare al Comune, e quindi alla popolazione tutta, oltre 200.000 € di Tari. Se entro i primi giorni di agosto non dovesse regolarizzare la propria posizione debitoria, chiuderemo lo stabilimento.”

POST DEL SINDACO

“Abbiamo appena notificato il primo avviso di sospensione di attività ad un lido balneare di Bacoli. Deve pagare al Comune, e quindi alla popolazione tutta, oltre 200.000 € di Tari. Soldi con cui potremmo acquistare pali dell’illuminazione pubblica, asfaltare strade, acquistare dossi per limitare la velocità di auto e moto. Se entro i primi giorni di agosto non dovesse regolarizzare la propria posizione debitoria, chiuderemo lo stabilimento. Chi non paga le tasse, danneggia tutti. L’imprenditore che non paga le tasse, danneggia gli imprenditori onesti che pagano i tributi. Se la nostra città è in ginocchio, le colpe sono chiare. Noi non chiuderemo gli occhi. A difesa di Bacoli. Basta. Da domani, notificheremo altri avvisi per altri lidi. Un passo alla volta”, ha scritto il primo cittadino

