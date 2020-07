By Ciro De Liddo

Una delle arrestate era in compagnia del figlio al momento della scoperta

Beccate con droga nascosta in auto: in manette 2 donne





REGIONALE – Beccate con droga nascosta in auto: in manette 2 donne.

Ieri pomeriggio gli agenti dei Commissariati San Giovanni-Barra e di Torre del Greco, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco una donna a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 10 kg e la somma di 1000 euro.

Anna Maria Farese, 35enne torrese con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello stesso pomeriggio i poliziotti del Commissariato San Giovanni-Barra e della Sottosezione Polizia Stradale di Angri hanno controllato sull’autostrada A3, all’altezza di Pompei, un’auto con a bordo una donna in compagnia del figlio minore, che è stata trovata in possesso di oltre 6 kg di hashish custoditi in una borsa termica.

La donna, una 43enne di Salerno, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

