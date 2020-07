By redazione

Bimbo di 6 anni colto da arresto cardiaco: 2 angeli in divisa gli salvano la vita





BAGHERIA (PALERMO) – Due eroi in divisa, due angeli, i carabinieri che hanno salvato un piccolo di soli 6 anni da un arresto cardiaco. I militari della locale caserma infatti, sono intervenuti in un appartamento del comune siciliano dove hanno soccorso un bimbo di 6 anni colto da un malore improvviso in seguito al quale era svenuto.

Immediato l’intervento dei due carabinieri che si sono precipitati nella casa del piccolo e con manovre di primo soccorso lo hanno salvato.

Fonte: Sostenitori dell’Arma dei Carabinieri