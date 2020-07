Blitz della polizia nel cuore della movida: controlli e sanzioni

SAN GIORGIO A CREMANO – Ieri sera gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della “movida” tra via san Giorgio Vecchio, via Aldo Moro, via Manzoni, piazza Europa e via Buongiovanni.

Nel corso dell’attività sono state identificate 36 persone di cui 7 con precedenti di polizia e sono stati controllati 14 veicoli, di cui un motociclo.

Inoltre, in via San Giorgio Vecchio è stato sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 poiché il personale dipendente non indossava i dispositivi di protezione individuale.

