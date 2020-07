By redazione

Brutto incidente sull’asse mediano: auto distrutte e traffico in tilt





ASSE MEDIANO – Brutto incidente quello che si è verificato pochi minuti fa sull’asse mediano, ad un chilometro circa dall’uscita di Giugliano.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate e sono andate completamente distrutte. Al momento ancora non si hanno notizie di eventuali feriti. Sul posto ambulanza e carro attrezzi.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.