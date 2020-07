Bundesliga: chi la spunterà nella lotta per il 4° posto?

GERMANIA – Mancano pochissimi giorni alla fine del campionato tedesco. D’altro canto, la Bundesliga è stata il primo dei maggiori tornei nazionali a riprendere il via in Europa e rispetto agli altri conta anche meno giornate, essendo solo 18 le squadre a comporre la massima serie. Il Bayern Monaco non è ancora riuscito a mettere le mani sul titolo per una semplice questione aritmetica, considerando l’exploit del Borussia Dortmund contro il Fortuna Dusseldorf. In ogni caso, i bavaresi non temono certo per la vittoria finale e sono sicuri che arriverà in una delle prossime giornate, probabilmente anche prima dell’ultima.

Va da sé che la qualificazione in Champions League sia già assicurata per il Bayern, mentre al Borussia manca un punto per entrare tranquillamente nell’Europa che più conta. A questo punto, la contesa per i 3 posti rimanenti vedrà protagoniste il Lipsia, il Bayer Leverkusen e il Borussia Monchengladbach. Niente da fare per il Wolfsburg, che con 46 punti non può aspirare nemmeno al quinto posto. Tra i tanti tipi di scommesse sul calcio che sono stati riproposti dopo la ripresa del calcio nel “Vecchio continente”, dunque, i pronostici sulla fine della Bundesliga risultano tra i più interessanti. I verdetti ufficiali stanno per essere emanati.

La classifica è molto corta in quella zona. Rimangono 3 partite da qui alla conclusione del campionato, quindi appena 9 punti. Il Lipsia, terzo in classifica, ne ha 62 e non subisce sconfitte da fine gennaio. Il morale è alto, anche se la sfida per la vittoria della Bundesliga si è chiusa mestamente. Stiamo parlando di una compagine che ha segnato 77 goal subendone 32 finora, quindi ha tutte le carte in regola per conservare la propria posizione sino alla fine. A 57 punti, infatti, c’è un Bayer Leverkusen il cui rendimento si è dimostrato molto altalenante, portando anche 2 sconfitte. Sono 57 i goal realizzati fin qui, mentre 41 quelli subiti.

Statistiche simili a quelle del Borussia Monchengladbach, che è forse la formazione tedesca con più rimpianti in questa stagione. La squadra che al momento occupa il quinto posto era riuscita a raggiungere persino la vetta della classifica in autunno, spaventando non poco il Bayern, ma in seguito è stata eliminata ai gironi di Europa League e ha conosciuto diversi risultati sfortunati che ne hanno compromesso gli obiettivi. Da quando è ripreso il campionato, il Borussia Monchengladbach è già andato k.0 3 volte. La speranza è nell’aritmetica: c’è un unico punto di differenza con il Bayer Leverkusen e quindi la corsa alla Champions League potrebbe rimanere aperta fino all’ultima giornata.

In questo rush finale il Lipsia dovrà vedersela con il Fortuna Dusseldorf, il Borussia Dortmund e l’Augusta. Il Bayer Leverkusen è atteso invece dal Colonia, dall’Hertha Berlino e dal Magonza. Il Borussia Monchengladbach, infine, sarà impegnato contro il Wolfsburg, contro il Paderborn fanalino di coda e, così come il Bayer Leverkusen, contro l’Hertha Berlino. La Bundesliga terminerà il 27 giugno e i prossimi 2 turni si giocheranno a distanza molto ravvicinata: questo potrebbe implicare qualche problema nel recupero delle squadre che finora hanno speso di più dal punto di vista energetico. L’esito della stagione è ancora incerto.