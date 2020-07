Caivano: sequestro di cocaina, marijuana e crack al Parco Verde

CAIVANO – Proseguono senza sosta i servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta nella lente di ingrandimento il territorio di Caivano.

Durante il servizio, i militari della locale Tenenza, hanno notato strani movimenti più del solito all’interno del Parco Verde. Un via vai di gente che entrava e usciva dalla stessa palazzina. I militari – approfittando di un momento di distrazione del pusher che si era allontanato – sono entrati all’interno dell’androne condominiale ed hanno trovato in un sacchetto 18 dosi di marijuana, 50 di crack ed una dose di cocaina. L’uomo, probabilmente avvisato della presenza dei Carabinieri, è riuscito a far perdere le tracce. La droga è stata sequestrata. Sono in corso indagini per identificare lo spacciatore