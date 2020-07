Calvizzano al voto, Oscar Pisani e Legalità Possibile incontrano i cittadini

CALVIZZANO – Doppio appuntamento per Oscar Pisani, candidato a sindaco di Calvizzano per la lista Legalità Possibile. Il giovane avvocato ha incontrato i cittadini presso la villa comunale Calvisia di via Pietro Nenni, sabato, e al bar SaraJ Cafè di via Corigliano ieri.

Pisani, calvizzanese d’adozione, ha posto l’attenzione sulle potenzialità inespresse della città. Con lui i candidati di Legalità Possibile per raccogliere le istanze della popolazione e illustrare i primi punti del programma elettorale, un programma che mira a ridurre quella distanza creatasi tra politica e città con le precedenti amministrazioni.

La sfida dunque è lanciata, quella di Pisani mira ad essere una coalizione più ampia con accordi in divenire, mentre i competitors non hanno ancora ufficializzato le proprie posizioni. In una città piccola, ma dall’alta percentuale ai seggi, la conquista di ogni singolo voto potrà essere decisiva.