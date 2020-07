Calvizzano, le precisazioni del Comune: “Sono due i positivi al Covid”

By redazione





CALVIZZANO – Sono 2 i cittadini di Calvizzano che sono risultati positivi al Covid-19. L’annuncio arriva direttamente dal Comune di Calvizzano sul loro sito ufficiale.

L’ANNUNCIO

Si è avuta comunicazione dal Dipartimento di ASL NA 2 NAPOLI NORD che due nostri cittadini di Calvizzano sono risultati positivi al TEST – COVID-19. Pertanto, si raccomanda vivamente di osservare il rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente vigenti per tutelare la nostra salute e quella delle altre persone.

Usare la mascherina nei luoghi chiusi, rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti sono le uniche possibilità che abbiamo per evitare il diffondersi dei contagi nel nostro Comune e scongiurare l’effetto a catena che ne deriverebbe. E’ un impegno e un sacrificio per tutti ma è un grande, responsabile gesto di aiuto e di rispetto per il prossimo.