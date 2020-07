Campania, caso sospetto di Covid-19: chiuso Pronto Soccorso

SARNO – Pronto soccorso di Sarno chiuso temporaneamente. I fatti risalgono alla serata di ieri, dopo l’arrivo nei locali di un caso sospetto di coronavirus.

E’ un ragazzo originario del Bangladesh e residente in provincia di Napoli. si è recato al nosocomio per forti dolori alla testa e sintomi riconducibili a Covid -19. Sottoposto al test sierologico rapido, che ha dato esito positivo; è stato quindi disposto il ricovero d’urgenza in una camera isolata ed è stato avviato il protocollo previsto per i casi sospetti di coronavirus.

Il giovane è stato sottoposto, naturalmente, anche all’esame col tampone nasofaringeo, i risultati dovrebbero essere pronti nella mattinata di oggi. Come da prassi in casi del genere, la direzione sanitaria ha disposto immediatamente la sanificazione per i locali in cui è stato il ragazzo e i controlli sanitari per il personale sanitario entrato in contatto con lui; è stato necessario chiudere momentaneamente il Pronto Soccorso per gli interventi di sanificazione.

