Caos al comune di Mondragone: pubblicati sul web i nomi dei contagiati

MONDRAGONE – Caos al comune di Mondragone. Finiscono su un’ordinanza ed anche sul sito web i dati anagrafici di 18 contagiati Covid-19, con tanto di indicazione di nome e cognome, nazionalità, codice fiscale, indirizzo, data di esito del tampone che ne ha certificato la positività al coronavirus e perfino i numeri di telefono. Insorgono le associ

Sono stati pubblicati, probabilmente per errore, tra gli atti allegati all’ordinanza con la quale il sindaco Virgilio Pacifico ha disposto l’obbligo di isolamento domiciliare per le persone risultate positive al tampone. A Mondragone, infatti, è stata istituita la mini-zona rossa per il Coronavirus nei palazzi ex Cirio, a seguito dell’esplosione di un focolaio che ha colpito soprattutto la comunità bulgara.

I dati anagrafici sono rimasti online solo per poco tempo. Perché il Comune ha subito provveduto a rimuoverli una volta appreso dell’errore.

