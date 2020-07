Caos nella notte, casa di riposo in fiamme: un morto e tre feriti

LA SPEZIA – La casa di riposo San Vincenzo a La Spezia è rimasta coinvolta in un incendio che sa dell’incredibile, per le cause che gli avrebbero dato origine che ad oggi sono ignote, e per il bilancio di vittime coinvolte: un morto e tre feriti. L’incendio, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, sarebbe divampato poco prima delle 22 ed avrebbe avuto inizio da una camera di uno dei pazienti del terzo piano della struttura. Quattro erano gli anziani che alloggiavano proprio su quel piano, ed uno di loro, un 87enne, non ce l’ha fatta. Gli altri tre sono stati prontamente portati al pronto soccorso all’ospedale Sant’Andrea, e per ora non sono in gravi condizioni.