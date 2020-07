Carabinieri in azione: controlli a veicoli e persone, perquisizioni e 10 denunciati

NAPOLI – Giornata intensa per i Carabinieri della compagnia di Poggioreale e dei militari del Reggimento campania che – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno continuato a controllare i quartieri di Barra, Ponticelli e Poggioreale per prevenire e reprimere l’illegalità diffusa.

194 le persone identificate, di cui 98 con precedenti, e 134 le auto controllate. I carabinieri hanno effettuato anche 5 perquisizioni domiciliari, 6 personali ed 1 veicolare.

Continua, inoltre, il contrasto all’attività di parcheggiatore abusivo con 5 persone denunciate perché recidivi nel biennio: i denunciati, tutti uomini e del posto, son stati beccati dai militari mentre “lavoravano” in via Taddeo da Sessa, in via Caramanico e in piazza Arabia.

Durante le perquisizioni domiciliari, una ragazza 29enne è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Poggioreale per detenzione di droga perché trovata in possesso di 5 dosi di crack, 2 di marijuana ed 1 di hashish.

Sempre i colleghi della locale stazione hanno poi denunciato per evasione un 22enne del posto che – nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari – è stato sorpreso mentre tornava a casa.

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno denunciato un 20enne perché è stato trovato in possesso di alcune marche da bollo contraffatte: passeggiava in viale della metamorfosi e – alla vista dei carabinieri – si è agitato facendo insospettire i militari che hanno deciso di controllarlo e perquisirlo.

Costanti anche i controlli per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale: 11 le contravvenzioni elevate – per un importo complessivo di 22mila euro – e 2 le persone denunciate perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente ( recidivi nel biennio). I controlli continueranno nei prossimi giorni e per tutta l’estate.

