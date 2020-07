Lavorava come poliziotto. L’intera comunità è sotto shock per la notizia





BRACIGLIANO/NOCERA INFERIORE – Tragedia in provincia di Salerno. Dolore e lacrime a Nocera Inferiore e Bracigliano. Carmine De Caro, poliziotto di 49 anni, è morto in seguito ad un malore improvviso. Lascia due figli ed una moglie.

L’uomo – come riporta L’Occhio di Salerno – è deceduto nella giornata di ieri. Era appena rientrato a Bracigliano, comune in cui viveva. Lavorava come poliziotto a Nocera Inferiore come assistente capo coordinatore. L’intera comunità è sotto shock per la notizia.