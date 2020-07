Castel Volturno, sono Rom senza fissa dimora i 5 contagiati da Covid-19

By redazione

CASTEL VOLTURNO – Sono 5 le persone che sono risultate positive al tampone per il Covid-19 a Castel Volturno. “Poche ore fa è stato comunicato dalla struttura competente UOPC la presenza sul territorio di cinque casi positivi al CoViD-19”, ha spiegato il comune di Castel Volturno in una nota, “Si tratta di cittadini non residenti senza fissa dimora, attualmente domiciliati nel nostro comune.

“Le persone in oggetto sono state poste in quarantena obbligatoria sotto assistenza e vigilanza della Polizia Municipale e Protezione Civile. Vi comunicheremo ulteriori aggiornamenti in itinere”.