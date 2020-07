By redazione

Clamoroso furto in chiesa: ruba un libro sacro del valore di 5mila euro





MADDALONI – Furto sacrilego in una chiesa del casertano. Un video ha però sorpreso in flagrante il ladro. E’ accaduto ieri nella chiesa dei Cappuccini a via Roma a Maddaloni.

Un uomo, vestito con abiti invernali e con la mascherina a coprire il volto – come riporta edizionecaserta.it – si è introdotto in chiesa e ha portato via un libro sacro dal valore di 5mila euro nell’indifferenza generale. La telecamera piazzata all’esterno della chiesa ha però ripreso tutto, compreso il suo incedere claudicante.

Il video è finito immediatamente ai carabinieri che in queste ore stanno stringendo il cerchio: potrebbe trattarsi dell’autore di almeno un altro raid sacrilego già avvenuto in città.