Come gestire al meglio le proprie finanze quando si gioca online

In base ad alcune indagini di mercato effettuate negli ultimi anni, uno dei passatempi preferiti dagli italiani è, senza alcun dubbio, giocare in rete. D’altro canto, la possibilità di rilassarsi tra le proprie mura domestiche, al termine di una dura giornata di lavoro, rappresenta uno svago difficilmente comparabile ad altri. Ed un popolo amante del gioco come quello nostrano, non poteva che approfittare di questa interessante opzione.

I vantaggi nel giocare online, d’altronde, non sono affatto pochi, sebbene sia importante ed indispensabile ricordare, nonostante sia ormai noto alla maggior parte degli utenti, di affidarsi solo ed esclusivamente ad operatori legalmente autorizzati e riconosciuti dalla Stato, ovvero, per quanto concerne il nostro paese, quelli marchiati AAMS. Essi, di fatto, sono gli unici che possono fornire sicurezza nei pagamenti e nella protezione dei dati personali.

Cos’è il bankroll e quanto è importante nel gioco online

I portali autorizzati, inoltre, risultano di forte appeal per alcune agevolazioni particolarmente gradite agli amanti del gioco, come i bonus benvenuto, la varietà dei giochi offerti e il costante rinnovo degli stessi, nonché la possibilità di aprire un account senza deposito di alcuna cifra in denaro. Prima di iniziare a giocare online, però, è opportuno stabilire quali siano i giusti comportamenti da utilizzare, onde evitare di subire delle perdite di non poco conto.

Il primo consiglio è quello di non essere troppo perseveranti quando la fortuna non ci assiste: meglio aspettare il momento giusto, sperando in esiti migliori. E’ indispensabile, in tal senso, stabilire la cifra massima che si è disposti eventualmente a perdere, stabilendo dei rigidi parametri giornalieri, settimanali e mensili. In gergo tecnico, si definisce “stabilire il proprio bankroll”.

Questa impostazione, oltretutto, si può regolare direttamente online: i migliori portali, infatti, consentono di stabilire la soglia massima di spesa direttamente dall’account del giocatore. Un ottimo modo per giocare responsabilmente, senza spendere più del dovuto. La limitazione economica, però, non è l’unica che l’utente dovrebbe porre in essere.

È molto importante, infatti, stabilire un tetto massimo di tempo da dedicare al gioco online. Giocare quotidianamente per svariate ore, infatti, rischia di nuocere all’utente: è necessario, di conseguenza, di porsi dei limiti temporali oltre i quali non andare. Una volta raggiunti, sia in caso di vincita che di perdita, non bisogna indugiare in alcun modo sullo spegnimento del pc o dello smartphone.

Giri gratuiti: un ottimo strumento per rimpinguare il bankroll

Tornando al discorso prettamente economico, che è indubbiamente il più sentito dagli utenti dei casinò online, un ottimo modo per aumentare il proprio bankroll è quello di sfruttare compiutamente i vari bonus offerti dai portali del settore. Attenzione, però, nell’uso fruizione di questi bonus. Alcuni di essi, infatti, richiedono che l’utente apra un deposito pari all’importo del bonus, facendo decadere, di fatto, una migliore efficienza del proprio bankroll.

Un’altra opzione è quella dei cosiddetti “giri gratuiti”. In questo caso, i portali sono soliti promulgare l’offerta senza imporre alcun requisito particolare di scommessa, concedendo la possibilità di sfruttare i giochi senza alcun tipo di investimento con soldi reali. Queste offerte vengono denominate “free spin” e proposte, solitamente, per promuovere nuovi giochi oppure rilanciare quelli che hanno ricevuto meno visite.

I giri gratuiti sono particolarmente utili da sfruttare anche se offerti nei giochi meno preferiti, in quanto costituiscono un ottimo coadiuvante per tentare di rimpolpare il bankroll e sfruttare il proprio denaro con meno patemi puntando altrove. Vincere costantemente nei casinò online, quindi, non è un’impresa troppo complicata, ma richiede, tuttavia, un rigoroso rispetto delle regole autoimposte. Qualora non venissero rispettate, il rischio di perdere il gusto del gioco è piuttosto alto.