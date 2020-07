Concorso Regione Campania, De Luca ha illustrato l’avviso lanciato dal Formez

CAMPANIA – Novità riguardo al concorso della Regione Campania. Durante la consuetudinaria conferenza stampa settimanale, Vincenzo De Luca ha illustrato l’avviso lanciato dal Formez rivolto ai vincitori di concorso per 10mila posti.

LA DICHIARAZIONE DI DE LUCA

“Dal 2 al 6 luglio i 2.500 giovani selezionati nel concorso della Regione Campania potranno scegliere il Comune o altra sede presso la quale fare la formazione. Si tratta di 10 mesi di formazione pagata dalla Regione Campania 1.000 euro che termineranno a maggio 2021. Alla fine del programma di formazione professionale ci sarà il contratto a tempo indeterminato”, ha annunciato il governatore. “Entro queste mese –ha concluso De Luca – manderemo a lavorare i primi 2.500 giovani campani ai quali cambiamo la vita”.

LA PROPOSTA AL GOVERNO

“Rilancio al Governo anche la mia proposta – aggiunge il governatore – per un piano per il lavoro nazionale per 300mila giovani del Sud. Abbiamo dimostrato che si può fare. C’è domanda di giovani qualificati negli enti locali e negli uffici pubblici. Si possono fare cose di grandissima utilità in un contesto di trasparenza, senza porcherie clientelari. Noi siamo pronti anche a lavorare a cottimo per 6 mesi per il governo nazionale – dice con ironia il presidente – per far varare un piano assunzioni per 300mila giovani”.

