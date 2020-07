Contrasto all’illegalità, furti aggravati e parcheggiatori abusivi: 2 arresti e 4 denunce

NAPOLI – Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Poggioreale nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. I militari della locale compagnia insieme a quelli del Reggimento Campania e dei Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno setacciato le strade dei quartieri Barra e Ponticelli per contrastare l’illegalità diffusa. Molti i militari dislocati in ogni angolo dei quartieri e i risultati son stati significativi: 2 arresti e 4 persone denunciate. 140 veicoli controllati e ben 240 le persone che sono state identificate, 70 sono già note alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato – in forza a due provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli – un 35enne di via Stadera e un 31enne di via Miccoli. Il primo dovrà scontare 2 anni di detenzione domiciliare perché colpevole di aver perpetrato vari furti aggravati. Il 31enne era destinatario di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria per reati in materia di tutela del lavoro commessi in Bologna e dovrà scontare altri 2 mesi di detenzione domiciliare: se ne riparlerà a estate terminata.

Pugno duro per i parcheggiatori abusivi, i carabinieri ne hanno denunciati 2 che son stati beccati – recidivi – in via Santa Maria del Pianto. Particolare attenzione su Ponticelli da parte della locale Stazione con l’ausilio dei motociclisti in ambito ”educazione stradale”: ben 28 le contravvenzioni al codice della strada elevate per un importo complessivo di 41mila euro. 9 auto erano prive della prevista copertura assicurativa, 3 persone son state beccate mentre guidavano il proprio scooter senza indossare il casco protettivo, 9 autisti guidavano un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e 5 guidavano senza aver mai conseguito la patente. 2 cittadini del posto son stati invece denunciati perché trovati alla guida senza aver mai conseguito la patente ma con la recidiva nel biennio.