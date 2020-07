Controlli dei Carabinieri: arresti e denunce

NAPOLI – Quattro le denunce: 1 persona per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in quanto – nel corso dei controlli – veniva trovato in possesso di uno sfollagente telescopico, 1 altro residente è stato denunciato per furto di energia elettrica perché ha manomesso il contatore della propria abitazione, 1 uomo è stato denunciato perché beccato con la recidiva nel biennio mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo. L’ultimo denunciato risponderà invece di evasione.

I militari della stazione quartieri spagnoli hanno arrestato – su disposizione del Tribunale di Napoli – Loredana Celentano, 47enne del posto. La donna dovrà scontare 2 anni e 5 mesi di carcere per pene concorrenti tra cui furto aggravato in concorso, vendita di sostanze alimentari alterate e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio.

Tra le 410 persone controllate sono ben 163 i pregiudicati e 43 i minorenni. Elevate 54 contravvenzioni al codice della strada e 7 ciclomotori sono stati sequestrati ed affidati alle depositerie autorizzate.

I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI