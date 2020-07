POZZUOLI – Coronavirus, 5 nuovi casi a Pozzuoli. L’annuncio del sindaco: “Non abbassiamo la guardia”.

Continuano a salire i positivi al Coronavirus nel territorio campano. Questa mattina il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha annunciato la scoperta di nuovi 5 casi. Il primo cittadino attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha voluto tranquillizzare i cittadini puteolani ma allo stesso tempo ha ribadito l’importanza di rispettare tutte le norme anti-Covid perchè il virus non è ancora scomparso.

Di seguito le parole di Figliolia:

“Cinque nostri concittadini sono risultati positivi al test Covid-19. Me ne ha dato notizia l’ASL Napoli 2 Nord. Quattro appartengono al mondo ospedaliero. Una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli ma non residente. Stanno completando il link epidemiologico di ciascuno di loro. Il virus non è scomparso: tutti dobbiamo ricordare di mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Più prudenza è necessaria. Non abbassiamo la guardia.”

Ha terminato il post inoltre scrivendo i dati aggiornanti delle persone che a Pozzuoli hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia ad oggi: “Sono 104 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. 9 persone sono attualmente contagiate, 82 persone sono guarite definitivamente mentre 13 persone sono decedute”.

Si attendono ulteriori aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK