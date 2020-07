By Ciro De Liddo

POZZUOLI – Coronavirus, 5 nuovi positivi all’ospedale di Pozzuoli. L’Asl smentisce: “Nessun caso registrato”.

L’Asl Napoli 2 Nord ha da poco smentito la presenza di nuovi casi di Covid presso l’azienda ospedaliera Santa Maria delle Grazie. Tale comunicato è stato emanato dall’Azienda Sanitaria in merito alla notizia pubblicata questa mattina sulla pagina del sindaco Vincenzo Figliolia.

Probabilmente, quindi, la presenza di 4 sanitari risultati infetti al virus annunciati dal primo cittadino, non lavorerebbero all’ospedale puteolano. In merito a tale situazione si attendono eventuali ed ulteriori comunicati.

Di seguito il post del’Asl Napoli 2 Nord:

“In merito alle notizie di questa mattina circa i cinque nuovi casi di operatori sanitari positivi al COVID19, l’Azienda Sanitaria comunica che non si tratta di informazioni fondate. L’unico operatore sanitario del Santa Maria delle Grazie attualmente positivo al COVID19 è stato rilevato lo scorso 19 luglio. In questo caso le indagini epidemiologiche starebbero evidenziando la possibilità che l’origine del contagio sia da ricondursi al di fuori del contesto ospedaliero. L’Azienda pratica una sorveglianza sanitaria continua a tutti i dipendenti, tale attività, allo stato, non ha fatto emergere alcun nuovo caso positivo”.

