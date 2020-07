Coronavirus a Giugliano, cinque positivi nell’ultimo bollettino

GIUGLIANO – Sale a cinque il numero dei positivi al tampone per il covid-19 nelle ultime due settimane a Giugliano, questo il numero dei nuovi contagi riportato nel bollettino emesso da Comune e Protezione Civile.

Ai due casi riportati in anteprima dalla nostra redazione – un migrante accolto in una struttura di Lago Patria e una bambina di 11 anni residente in fascia costiera – nei giorni scorsi, dunque, se ne aggiungono altri tre. Tra questi una coppia e una quinta persona non specificata.

Il bollettino, solitamente a cadenza settimanale, lo scorso 17 luglio non è stato pubblicato: l’aggiornamento è relativo quindi al periodo dal 10 luglio – data dell’ultima emissione – ad oggi.

Non risultano, intanto, guariti. Il numero degli attuali positivi è dunque di 24 unità.