Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 11 nuovi casi positivi

NAPOLI – Resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato a oggi martedì 28 luglio. Risultano 11 i nuovi positivi, per un totale attuale di 31 rispetto ai 20 dello scorso venerdì. Nessun nuovo guarito né decesso: il totale resta fermo rispettivamente a 863 e 143. Non risultano persone in terapia intensiva mentre quelle in isolamento domiciliare sono 20.

Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì 31 luglio.

