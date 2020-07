Coronavirus, aggiornamento Campania: 9 positivi, 0 deceduti ed 1 guarito

By Gianluca Russo

I dati sono comunicati, come di consueto, dalle Asl. Tutti i numeri all’interno





CAMPANIA – E’ stato diffuso poco fa l’aggiornamento quotidiano della Regione Campania sui dati relativi alla diffusione del Coronavirus.

Con i risultati di oggi è stato completato lo screening di massa sui braccianti nell’alto casertano. Per quanto riguarda l’area ex Cirio di Mondragone tra una settimana, al termine della prevista quarantena, saranno ripetuti i tamponi ai residenti per poter quindi revocare la zona rossa.

Questo il bollettino di oggi: