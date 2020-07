Coronavirus, aggiornamento Italia: 11 morti e 233 nuovi positivi

NAZIONALE – Resta in linea rispetto ai dati di ieri il numero di nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 233 casi (ieri 230) per un totale che sale a 243.967. Dei nuovi casi di contagio, 55 (pari al 23,6 per cento) sono stati registrati in Lombardia e Veneto, e 54 in Emilia Romagna.

Scende il numero dei morti: sono 11 (ieri sono stati 20), così ripartiti: 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna e Toscana, 1 in Piemonte, Liguria, Lazio e Campania. Il totale delle vittime è 35.028. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, secondo cui gli attuali casi di positività sono 12.456 (17 in meno di ieri) mentre i dimessi e guariti sono 196.483 (237 in più).

I ricoverati sono 771 (+21 rispetto a ieri), mentre continua a essere in calo il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 50, tre in meno rispetto a ieri. La cifra degli attuali positivi (12.456) comprende anche 771 ricoverati con sintomi e 11.635 in isolamento domiciliare.

