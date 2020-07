Coronavirus, aggiornamento Italia: 169 nuovi contagi e 13 decessi

NAZIONALE – E’ stato diffuso poco fa il consueto bollettino relativo all’emergenza Coronavirus in Italia. Questi gli aggiornamenti di oggi, lunedì 13 luglio:

Sono 13 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 9 decessi registrati ieri. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sale così a 34.967 il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza. In calo, invece, i nuovi contagi: sono 169 in più rispetto a ieri, per un totale di 243.230 casi.

I dati sono forniti, come ogni giorno, dal Ministero Della Salute.