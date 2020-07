Coronavirus, aggiornamento Italia: 201 nuovi casi, 30 i deceduti, 366 i guariti

By Gianluca Russo





NAZIONALE – E’ stato diffuso poco fa dalla Protezione Civile il consueto aggiornamento sulla situazione relativa all’emergenza Coronavirus in Italia.

Sono 201 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 240.961 contagi dall’inizio dell’emergenza. I deceduti odierni sono invece 30 per un totale di 34.818. Dei 201 casi, 98 si sono verificati nella sola Lombardia che ha registrato anche 21 dei 30 decessi totali di oggi.

Sono invece 366 i guariti di oggi (a fronte dei 469 di ieri), per un totale di 191.083 (ieri erano 190.717 ).

Le persone attualmente positive nell’intera nazione sono 15.060. Questi i dati a fronte di 53.243 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.