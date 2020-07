Coronavirus, aggiornamento Italia: 289 nuovi casi, 6 i morti

NAZIONALE – Sono 289 i nuovi contagi e sei i morti per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Questi i dati diffusi dalla Protezione civile il 29 luglio. Secondo il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, negli ultimi 30 giorni i casi di coronavirus in Italia si sono mantenuti stabili. Atteso stasera il via libera da parte del Cdm alla proroga dello stato d’emergenza coronavirus fino al 15 ottobre, approvata ieri in Senato e che stamattina verrà portata da Conte alla Camera. Il premier definisce la proroga come “inevitabile e legittima”, visto che “il virus continua a circolare”. Ma le opposizioni attaccano.

A fine agosto il Comitato tecnico scientifico farà la sua valutazione finale sulla riapertura delle scuole. Oggi intanto il voto sulla richiesta di scostamento di bilancio, prima al Senato e poi alla Camera.