Coronavirus, aggiornamento Napoli: 2 contagi, 2 guariti e 0 deceduti

NAPOLI – Resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato a oggi venerdì 3 luglio.

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento

a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.

Rispetto all’ultimo aggiornamento, quello di martedì 30 giugno, cambia la situazione dei guariti e dei contagi: due in più i guariti (856), 2 in più i contagi per un totale di 1014 (1 in più in ospedale ed un altro in isolamento casalingo) mentre restano invariati i decessi totali, 140.

Il prossimo bollettino sarà diffuso martedì 7 luglio.

TUTTI I NUMERI DI OGGI IN GRAFICA: