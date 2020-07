Coronavirus, barista napoletana positiva: chiuso il locale

SAN FELICE A CANCELLO – Un nuovo caso covid a San Felice a Cancello. Si tratta di una ragazza residente a Roccarainola, che lavorava come barista in un chiosco di Polvica, frazione di San Felice. L’esercizio è stato chiuso per sanificazione .

L’ANNUNCIO DEL SINDACO

Il sindaco, Giovanni Ferrara – attraverso i social – ha comunicato: “Ci giunge notizia di un nuovo caso di COVID-19 che ha coinvolto il nostro comune. Si tratta di una persona residente nel Comune di Roccarainola ma che lavora in un bar ubicato a Polvica. Siamo in contatto con il Sindaco di Roccarainola e con l’ASL per ulteriori aggiornamenti e indicazioni, al fine di gestire al meglio la situazione. Per il momento, consiglio a tutti i cittadini che possano esser stati in contatto con questa persona di riguardarsi.”

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK