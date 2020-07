Coronavirus, dottoressa dell’Asl positiva: contagiato il marito

SALERNO – Un medico del poliambulatorio Asl di Pastena è risultato positivo al Coronavirus. In seguito ai tamponi effettuati anche il marito è risultato contagiato. L’Asl ha provveduto a ricostruire la catena dei contatti stretti ed ha eseguito tutte le procedure previste in questi casi. La coppia è paucosintomatica ed è in buone condizioni di salute. Sono già stati igienizzati e sanificati i locali del poliambulatorio che nella giornata di oggi, essendo sabato, sarebbero comunque stati chiusi. I tamponi a cui sono stati sottoposti familiari e colleghi sono risultati tutti negativi.

Si tratta del secondo medico risultato positivo al Covid nel giro di pochi giorni a Salerno. Nelle scorse ore era risultata contagiata una dottoressa in servizio al 118 di via Vernieri. Anche in quel caso era stato attivato il protocollo e tutte le persone entrate in contatto con la donna erano state sottoposte a tamponi che hanno dato esito negativo.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI