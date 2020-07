By Antonio Galluccio

Coronavirus in Campania: oggi 11 tamponi positivi. C’è un nuovo caso anche a Mugnano





CAMPANIA – Sono undici i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania, su soli 703 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma la tendenza dei giorni scorsi alla crescita dei contagi: ieri i nuovi casi erano stati 21 ma su oltre 2.400 tamponi. Un nuovo caso di Covid-19 anche a Mugnano, ad annunciarlo è il sindaco Luigi Sarnataro che scrive sui suoi canali social:

“Il virus e’ tornato anche a Mugnano. La persona risultata positiva al tampone è già in isolamento. Stiamo sottoponendo a tampone anche coloro che hanno avuto contatti diretti come da procedura. Invito tutti i cittadini ad evitare inutili allarmismi, ma a tenere alta la guardia rispettando tutte le regole attualmente in vigore, indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi ed evitando assembramenti”.

Il bollettino giornaliero dell’Unità di crisi segnala che non si registrano né guarigioni né nuove vittime.