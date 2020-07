By redazione

Coronavirus in Italia, 276 i positivi di oggi: + 47 rispetto a ieri





ITALIA – Sono 276 i positivi al Coronavirus in Italia registrati nella giornata di oggi 10 luglio 2020. Questi i dati di ogni regione.

Lombardia 94.905 (+135, +0,1%; ieri +119)

Emilia-Romagna 28.822 (+53, +0,2%; ieri +29 con un ricalcolo)

Veneto 19.369 (+11, +0,1%; ieri +10)

Piemonte 31.485 (+10; ieri +16)

Marche 6.799 (+1; ieri +4)

Liguria 10.025 (+15, +0,2%; ieri +4)

Campania 4.762 (+7, +0,2%; ieri +5)

Toscana 10.316 (+2; ieri +1)

Sicilia 3.098 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Lazio 8.275 (+23, +0,3%; ieri +28)

Friuli-Venezia Giulia 3.333 (+1; ieri +1)

Abruzzo 3.321 (+3, +0,1%; ieri +8)

Puglia 4.540 (+4, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.448 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.658 (+5, +0,2%; ieri +3)

Calabria 1.186 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.372 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila)

Trento 4.879 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il quattordicesimo giorno di fila)

Basilicata 405 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Fonte: Corriere della Sera