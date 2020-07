Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 252 positivi e 5 decessi

ITALIA – Calano i nuovi contagi da coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 252 casi (a fronte dei 306 di giovedì). Per quanto riguarda le vittime, il bilancio sale a 35.097, con altri 5 morti.

In Lombardia i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 53, mentre non c’è stato alcun decesso. In Emilia-Romagna, invece, sono stati 63 i nuovi casi, con 2 vittime.

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.860 tamponi. Tra i 53 casi individuati, 19 sono considerati “debolmente positivi” e 12 sono stati diagnosticati a seguito di test sierologici. Salgono a 72.208 (+235) i guariti-dimessi: 70.330 guariti e 1.878 dimessi. Restano stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono ancora 17, ma salgono a 144 i ricoverati non in terapia intensiva: +5 da giovedì. Alla luce degli zero decessi, il computo dei morti nel corso dell’emergenza Covid-19 nella Regione resta fermo a 16.801.

E’ la provincia di Milano quella che conta il maggior numero di nuovi casi di coronavirus in Lombardia: sono 22, di cui 11 a Milano città. Bergamo è indietro a 8, Brescia segue a ruota a 7. Nelle altre province lombarde situazione migliore: a Lodi sono 3 i nuovi positivi, come a Mantova; 2 nuovi casi a Monza e Brianza e Pavia. Un solo nuovo positivo diagnosticato a Como, Cremona, Lecco e Varese. La provincia di Sondrio è a contagi zero.

FONTE TGCOM24

