Coronavirus, lutto a Giugliano: Antonio muore a 45 anni. Era ricoverato al Cotugno

By Gianluca Russo

La conferma dall’ASL, l’uomo non soffriva di altre patologie gravi. Ricoverata anche la moglie





GIUGLIANO – Giugliano piange Antonio, 45 anni, deceduto all’ospedale Cotugno di Napoli dopo essere risultato positivo al tampone per il covid-19. La conferma arriva da fonti interne all’azienda sanitaria, secondo le quali l’uomo non soffriva di altre patologie particolarmente gravi.

Il ricovero alcuni giorni fa, insieme alla moglie anch’essa positiva al coronavirus. Il contagio sarebbe avvenuto in ambiente di lavoro per contatto con alcune persone provenienti dall’Est Europa. Dopo una iniziale permanenza nel reparto di terapia subintensiva l’aggravarsi delle sue condizioni ne hanno determinato il trasferimento in rianimazione dove è stato intubato. Oggi il decesso.

